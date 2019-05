Vì sao doanh nghiệp công nghệ hướng tới ‘make in Vietnam’ ?

Chiều 6.5, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, được tổ chức vào ngày 9.5 tại Hà Nội với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Diễn đàn là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất giải pháp, ý tưởng đột phá, huy động và tập hợp nguồn lực của xã hội để phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Đặc biệt, tại diễn đàn lần này, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ nêu cao khẩu hiệu "Make in Vietnam".

Lý giải về sự chuyển đổi từ "Made in Vietnam" thành "Make in Vietnam", bà Tô Thị Thu Hương, Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin - Truyền thông), cho biết thay vì sự bị động trong "Made in Vietnam", "Make in Vietnam" thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong sản xuất, thiết kế sản phẩm công nghệ, thể hiện khao khát của người Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ