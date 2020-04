Vì sao giá heo liên tục tăng?

Làm gì có heo hơi 70.000 đồng/kg mà mua !

Tại TP.HCM, giá thịt heo bán lẻ đến tay người dùng tại TP.HCM vẫn ở mức rất cao. Tại siêu thị Lotte Mart (Q.7, TP.HCM), nạc heo xay có giá 130.000 đồng/kg, cốt lết 127.000 đồng/kg, ba rọi 185.000 đồng/kg, thịt đùi 121.000 đồng/kg, sườn già 179.000 đồng/kg và sườn non là 285.000 đồng/kg... So cuối tháng 2 cũng tại siêu thị này, giá thịt heo gần như không thay đổi. Tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM), giá thịt heo ngày 23.4 dao động từ 110.000 - 230.000 đồng/kg cho những mặt hàng phổ biến như xương ống, nạc mông, sườn non, cốt lết, ba rọi...

Tại sao giá heo hơi được các công ty chăn nuôi lớn niêm yết giá 70.000 đồng/kg nhưng mặt bằng giá heo hơi trên thị trường vẫn đội lên 90.000 - 92.000 đồng/kg?

Ông T.T.A, thương lái chuyên mua heo hơi từ các công ty chăn nuôi lớn C. và J. khu vực miền Đông Nam bộ, nói thẳng: “Thực ra làm gì có giá heo hơi 70.000 đồng/kg, tôi mua từ các công ty nếu tính từ ngày 1.4 thì giá thấp nhất cũng 77.000 đồng/kg. Hơn một tuần nay không có giá dưới 80.000 đồng/kg. Hôm nay (23.4) mua với giá 85.000 đồng/kg”. Ông T.T.A cũng nói rõ, mức giá đó là quá tốt so với những người phải “sang tay” với giá 90.000 đồng/kg. “Thông thường, một vài người mua được heo trực tiếp từ các công ty rồi nhường, chia lại cho nhau, chứ không có chuyện đại lý cấp 1, cấp 2. Chẳng hạn, hôm nay tôi mua được 40 con, chia cho vài người bớt 20 con kiểu sang tay lấy lãi mỗi con khoảng 500.000 - 700.000 đồng. Ngày mai, anh Nh. (tên một thương lái khác - NV) mua được số lớn hơn sẽ “chia” bớt cho người khác và bản thân tôi...”, ông T.T.A nói thêm.

Đại diện Công ty TNHH MTV Vissan cho biết giá heo hơi công ty mua trực tiếp từ các công ty chăn nuôi lớn hôm qua (23.4) có giá 91.000 đồng/kg với loại trọng lượng trung bình 95 - 115 kg/con. Vậy giá 70.000 đồng/kg theo như cam kết từ các công ty chăn nuôi heo lớn thì sao? Đại diện Công ty Vissan cho hay: “Giá đó chỉ mua được 7% trên tổng nhu cầu của công ty. Chẳng hạn, nhu cầu hiện có của công ty là khoảng 750 con heo hơi mỗi ngày, nhưng mua được với giá 70.000 đồng/kg chỉ khoảng 50 con, số còn lại mua từ các trang trại tư nhân với loại heo đạt chuẩn công ty chọn về an toàn sinh học sẽ có giá 91.000 - 92.000 đồng/kg. Lượng heo hơi được cung cấp từ các công ty chăn nuôi lớn đang giảm dần do heo lớn không kịp để bán”.

Bán giá 70.000 đồng/kg, mỗi con vẫn lãi 1,6 triệu đồng

Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam, khẳng định: “Từ ngày 1.4 đến nay, công ty vẫn thực hiện cam kết nghiêm túc bán heo hơi ra thị trường với giá 70.000 đồng/kg và lượng heo cung cấp ra toàn thị trường khoảng 11.000 con, riêng thị trường phía nam khoảng hơn 3.000 con mỗi ngày, thấp hơn so với trước khoảng 500 con”. Giá thành chăn nuôi heo theo phương pháp an toàn sinh học tại công ty hiện 53.900 đồng/kg, giá thành nuôi trong dân theo ông Huy sẽ cao hơn, khoảng 60.000 đồng/kg nếu áp dụng đúng phương pháp tẩy rửa chuồng trại, an toàn sinh học vì hiện giá heo giống nay đã lên 2,2 - 2,5 triệu đồng/con... “Chi phí giá thành cao, nhưng bán giá 70.000 đồng/kg cũng đã có lãi 16.000 đồng/kg, tức con heo 100 kg lãi 1,6 triệu đồng.

Giá heo hơi trên thị trường tăng do người bán chứ chưa hẳn do thương lái. Nguồn heo hơi giảm là có thật, nhưng nhu cầu cũng giảm. Giá heo hơi dù được “kéo” thấp, rời khỏi trại của các công ty chăn nuôi lớn, nó vẫn được bán theo giá thị trường”, ông Huy nói.

Về việc nhiều thương lái mua heo CP với giá 92.000 đồng, ông Huy giải thích, công ty bán heo hơi cho các nhà mua sỉ lâu nay, không có đại lý cấp 1, cấp 2. “Nhìn vào giá thị trường đang bán mức 92.000 đồng/kg, một con heo 100 kg rời khỏi trại của CP, lãi thêm 2,2 triệu đồng rất sốt ruột. Nhưng nguồn hàng chúng tôi có thể cung cấp chỉ đạt 30 -35%, số 65 - 70% còn lại vẫn phụ thuộc vào heo thị trường tự do. Hiện giá heo mảnh loại 1 bán trên thị trường 110.000 - 120.000 đồng/kg, chúng tôi bán thấp hơn 13.000 - 23.000 đồng/kg. Điều này chứng tỏ, giá heo hơi bị đội lên từ cổng trang trại ra chợ đầu mối”, ông Huy nói.