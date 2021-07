Vì sao giữa dịch Covid-19, thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn lập kỷ lục?

Thông tin trên được Tổng cục Thuế công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tổ chức chiều nay, 9.7.

Thống kê theo từng sắc thu cho thấy, các sắc thuế chính đều đạt và vượt tiến độ thu so với dự toán, tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 137.069 tỉ đồng, bằng 61,2% dự toán, bằng 129,1% so với cùng kỳ. Thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 58.879 tỉ đồng, bằng 61% dự toán, bằng 138,6% cùng kỳ. Thuế giá trị gia tăng ước đạt 121.910 tỉ đồng, bằng 51,4% dự toán, bằng 119,5% so với cùng kỳ...

Đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước đạt 73.027 tỉ đồng, bằng 67,7% dự toán, bằng 112,8% so với cùng kỳ.

“Mặc dù thực hiện Nghị quyết số 954/UBTVQH14 ngày 2.6.2020 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 làm giảm thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (chỉ đạt khoảng 97% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, với việc thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần tăng thu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (gấp 2,91 lần), từ đầu tư vốn của cá nhân (tăng 78,2%) và từ chuyển nhượng bất động sản (tăng 68,8%), góp phần làm số thu thuế TNCN đạt tiến độ thu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021”, Tổng cục Thuế lý giải.

Với 73.207 tỉ đồng, thuế TNCN đang trở thành sắc thuế chính đóng góp vào ngân sách. Mức này hiện cao nhất kể từ khi luật Thuế TNCN đi vào thực thi (tăng dần qua từng năm, 6 tháng năm 2020 cao nhất chỉ đạt hơn 63.700 tỉ đồng).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn điều hành hội nghị Ảnh T.P

Về kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 202, cơ quan thuế quản lý thu ước đạt 656.374 tỉ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 114,3% so cùng kỳ. Tổng cục Thuế đánh giá, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá, được đánh giá chủ yếu do đà tăng trưởng kinh tế từ cuối năm 2020 và tăng thu từ một số nguồn thu do được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, tiền tệ của năm 2020. Trong đó, một số ngành đạt mức tăng trưởng cao, nóng như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... góp phần quan trọng vào số thu trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, thứ nhất, khối các ngân hàng thương mại có số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý 4/2020 và nộp sau quyết toán tăng 72,9% so với cùng kỳ tương đương khoảng 6.000 tỉ đồng.

Thứ hai, tăng thu thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 61,7% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 8.600 tỉ đồng . Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2021, sau đợt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2020, hoạt động hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, tương đương với tăng khoảng 3.500 tỉ đồng.

Thứ ba, thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,47 lần cùng kỳ, tương đương tăng khoảng 2.600 tỉ đồng .

Thứ tư, thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31.12.2020, dẫn đến lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ trong tháng 12.2020 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ (theo quy định sẽ kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong tháng 1.2021), dẫn đến số thu ngân sách từ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tăng thu 47,1% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 11.200 tỉ đồng...