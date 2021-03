Quyết toán thuế 'dễ thở' hơn

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện trong 2 tháng đầu năm ước đạt 246.449 tỉ đồng, đạt 22,1% dự toán được giao năm 2021, trong đó thu nội địa ước đạt 241.553 tỉ đồng, bằng 22,1% so với dự toán. Có 8 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 20% so với dự toán), trong đó một số khoản thu lớn như thuế thu nhập cá nhân ước đạt 25%, khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 20,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4%; khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ước đạt 26,5%...