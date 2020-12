Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với thép hợp kim của Trung Quốc

Ngày 18.12, Bộ Công thương có quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc AR01.AD04).

Trên cơ sở nội dung hồ sơ đề nghị rà soát đã tiếp nhận, ngày 18.12.2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3372 nói trên. Theo đó, các công ty được rà soát mức thuế chống bán phá giá trong vụ này gồm: Công ty Shandong Yehui Coated Steel Co., Ltd và Công ty thương mại Shandong Boxing Yin Xiang International Trade Co., Ltd; Công ty Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd và Công ty Zhejiang Huada New Material Co., Ltd.