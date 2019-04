Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 12 tỉ USD

Tổng cục Thống kê công bố 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 78,76 tỉ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu đạt 23,33 tỉ USD, tăng 10,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 55,43 tỉ USD, tăng 4%.

Có 16 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Dù dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là điện thoại và linh kiện đạt 16 tỉ USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước nhóm hàng này lại giảm 0,2%. Trong khi đó, nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện xuất khẩu đạt 9,6 tỉ USD, tăng 12,6% và nhóm hàng dệt may đạt 9,4 tỉ USD, tăng 9,8% cũng như giày dép xuất khẩu đạt 5,3 tỉ USD, tăng 13,4%...

Riêng tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nông sản cũng sụt giảm so với các tháng đầu năm 2018 như cà phê đạt 1,1 tỉ USD, giảm 22,6%; hạt điều đạt 884 triệu USD, giảm 16,9%; gạo đạt 866 triệu USD, giảm 21,7%; hạt tiêu đạt 270 triệu USD, giảm 12%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động nhập khẩu đạt trị giá 78,05 tỉ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Có 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 76,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ví dụ như điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,8 tỉ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 11,6 tỉ USD; vải đạt 4,1 tỉ USD; sắt thép đạt 3,1 tỉ USD...

Như vậy tính chung, mức xuất siêu từ đầu năm đến nay đạt 711 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước cả nước xuất siêu đạt 3,7 tỉ USD.

Việt Nam vẫn xuất siêu lớn nhất sang thị trường EU với trị giá đạt 9,1 tỉ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại Trung Quốc vẫn là thị trường nhập nhẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,3 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sau 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu nhiều nhất từ Trung Quốc với trị giá 11,9 tỉ USD, tăng 53,8%. Thị trường nhập siêu thứ hai vào Việt Nam là Hàn Quốc đạt 9,3 tỉ USD, tăng 0,4% và khu vực ASEAN đứng thứ ba với trị giá 2,4 tỉ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2018.