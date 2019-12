Việt Nam trở thành trọng điểm đầu tư công nghệ cao của tập đoàn Nhật Bản

Theo số liệu số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) , năm ngoái, Nhật Bản đứng đầu danh sách vốn đầu tư vào Việt Nam với con số ấn tượng gần 8,6 tỉ USD. Riêng 9 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Nhật Bản mới đăng ký đầu tư vào Việt Nam trên 3,067 tỉ USD. Dòng vốn từ Nhật Bản đổ về Việt Nam thông qua nhiều dự án lớn xây dựng nhà máy với quy mô hàng chục, hàng trăm triệu USD đã cho thấy sức hút của Việt Nam đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật. Đặc biệt, khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang có kế hoạch xây dựng các nhà máy mới tại Việt Nam để chuyển việc sản xuất các sản phẩm cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh các mức thuế mới được áp đặt do chiến tranh thương mại gây ra. Bên cạnh đó, cũng nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam do nhìn thấy tiềm năng lớn ở thị trường này cũng như những thuận lợi về chính sách, nhân công tại Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực. Điển hình phải kể đến những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao với những cái tên rất nổi bật hay mới đây là nhà máy sản xuất máy điều hòa của Tập đoàn Daikin tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Đây là nhà máy sản xuất đầu tiên của Daikin tại Việt Nam với vốn đầu tư gần 72 triệu USD, được khánh thành đi vào hoạt động vào tháng 5.2018, với quy mô diện tích 28.000 m2 trong khuôn viên rộng hơn 200 nghìn m2. Không chỉ sản xuất phục vụ cho thị trường Việt Nam, nhà máy này còn là nơi sản xuất chủ lực để xuất khẩu cho thị trường các nước khác trong thời gian tới.

Với vai trò là nhà máy trọng điểm trong khu vực, Daikin Việt Nam được đầu tư công nghệ tiên tiến hàng đầu vào việc vận hành sản xuất và kiểm soát chất lượng. Điển hình là việc sử dụng hệ thống công nghệ tiên tiến, dùng dây chuyền sản xuất mô-đun đáp ứng sự biến động của số lượng điều hòa đầu ra và tự động kiểm soát tiến độ sản xuất bằng cách tận dụng công nghệ IoT. Hệ thống tiên tiến này được nghiên cứu đầu tiên tại trung tâm công nghệ kĩ thuật Daikin tại Texas (Mỹ), một nơi chuyên sản xuất sản phẩm phân phối tại thị trường Hoa Kỳ. Với việc ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất, nhà máy Daikin Việt Nam xứng đáng là nhà máy sản xuất điều hòa hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ hàng đầu IoT vào sản xuất, nhà máy Daikin tại Hưng Yên cũng là một trong số ít những nhà máy ứng dụng công nghệ tự động hóa AI vào dây chuyền sản xuất. Hiện tại, nhờ dây chuyền sản xuất hiện đại mà nhà máy Daikin Việt Nam đang đảm bảo được năng suất sản xuất 25 giây/sản phẩm, đảm bảo cung cấp kịp thời các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường điều hòa không khí tại Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, các sản phẩm của Nhật Bản vẫn luôn dẫn đầu về chất lượng, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường khó tính nhất. Điều này có đươc dựa vào quy trình sản xuất được đảm bảo tuân thủ theo những quy trình quản lý chất lượng hết sức nghiêm ngặt. Điển hình như tại nhà máy Daikin Việt Nam, để kiểm soát chất lượng sản phẩm đồng nhất theo tiêu chuẩn Nhật, Daikin đã tập trung đưa các chuyên gia kiểm soát chất lượng từ Nhật sang Việt Nam để thực hiện các khâu kiểm duyệt chính, tổng cộng áp dụng 12 quy trình kép kín để kiếm soát theo 300 bước nghiêm ngặt thuộc 7 hạng mục, để cho ra đời được một sản phẩm đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Dây chuyền mô đun tự động hóa là tiêu chuẩn của các nhà máy kế tiếp của Daikin trên toàn cầu

Thị trường điều hòa không khí tại Việt Nam đang được coi là mảnh đất đầy tiềm năng, đặc biệt là đối với các sản phẩm tiết kiệm điện năng. Với thế mạnh trong công nghệ tiết kiệm năng lượng, Daikin phát triển và cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ tiêu thụ ít điện năng, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Không chỉ thông qua công nghệ, tập đoàn này còn chủ động hỗ trợ các sáng kiến giúp cộng đồng phát triển. Việc đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Việt Nam được xem là thước đo ưu tiên cho kế hoạch quản lý chiến lược Fusion 20 của Tập đoàn Daikin. Nhà máy hiện tại là nơi thừa hưởng các công nghệ và kỹ thuật hiện đại nhất của các nhà máy khác thuộc Tập đoàn Daikin trên toàn thế giới và được tận dụng trở thành nơi sản xuất điều hòa hiện đại nhất tại Đông Nam Á.