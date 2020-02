Vietcombank đã chuyển đổi hơn 1 triệu thẻ chip

Tính đến ngày 15.2, Vietcombank hoàn thành chuyển đổi 40% ATM đáp ứng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa và 60% EDC chấp nhận thẻ chip nội địa. Hiện toàn hệ thống Vietcombank đang gấp rút thực hiện chuyển đổi theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo đến 31.12, 100% ATM và EDC đáp ứng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa. Ngoài ra, để đảm bảo quá trình thanh toán, giao dịch của khách hàng được thông suốt, Vietcombank vẫn hỗ trợ xử lý các các giao dịch bằng thẻ chip nội địa tại các ATM/EDC của Vietcombank chưa chuyển đổi chuẩn chip.

Nằm trong lộ trình chuyển đổi thẻ Connec24 từ thẻ công nghệ từ sang thẻ chip theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 31.12.2020, Vietcombank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các thẻ Connect24 có đầu số 686868. Vietcombank hiện triển khai chương trình đổi thẻ từ sang thẻ chip miễn phí.

Vietcombank đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi với từng đối tượng khách hàng với các chính sách phù hợp. Trong đó, với đối tượng khách hàng nhận lương qua tài khoản Vietcombank, Vietcombank sẽ chủ động làm việc với doanh nghiệp trả lương cũng như chủ thẻ để chuyển đổi thẻ cho khách hàng, đảm bảo sự thuận lợi cho chủ thẻ và doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Hồng Vân, công nghệ chip có nhiều ưu điểm vượt trội và bảo mật, an toàn hơn so với công nghệ từ, hạn chế tình trạng đánh cắp thông tin thẻ cũng như các nguy cơ mất an toàn khác hiện nay trên thẻ từ. Công nghệ thẻ chip, đặc biệt là chip không tiếp xúc sẽ mở ra tương lai thanh toán trong nhiều lĩnh vực như giao thông thông minh (thanh toán vé xe bus, BRT, tàu điện ngầm, bãi đỗ xe, trạm thu phí...).

Với ưu điểm lưu trữ dữ liệu lớn, thẻ thanh toán công nghệ chip không tiếp xúc sẽ cho phép tích hợp cùng với các loại thẻ như thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm, thẻ bệnh viện…, tạo nên sự đơn giản, gọn nhẹ cho người dân trong nhiều hoạt động của đời sống, sinh hoạt... Tới đây, công nghệ thanh toán không tiếp xúc tại Việt Nam sẽ trở thành một xu hướng nổi trội.