Chuyển đổi sang thẻ chip vẫn chậm chạp

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối quý 2, số lượng thẻ phát hành lũy kế của hệ thống NH tăng 11 triệu thẻ so với cuối năm 2018, lên 164 triệu thẻ. Trừ số thẻ “chết”, ngưng hoạt động thì số thẻ nội địa mà NHNN công bố gần đây do 48 NH phát hành vào khoảng 76 triệu thẻ, tương đương số lượng thẻ ATM chip phải đạt được khoảng 22,8 triệu thẻ.

Chi phí đầu tư quá cao vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm chuyển đổi sang thẻ chip của các NH. Theo tính toán, phí phát hành thẻ chip cao gấp 5 - 6 lần thẻ từ, vào khoảng 40.000 - 50.000 đồng/thẻ so với mức 7.000 - 8.000 đồng/thẻ từ. Trong trường hợp NH yêu cầu khách hàng lên để đổi thẻ, NH phải chịu khoản phí này. Với gần 23 triệu thẻ cần chuyển đổi theo kế hoạch, chi phí lên tới hơn 1.100 tỉ đồng. Chưa kể một số chi phí đầu tư khác như thay đổi máy POS, ATM có cài đặt chấp nhận thẻ chip; thiết bị dập thẻ chip lên đến hàng triệu USD… Đó là lý do các nhà băng không mấy mặn mà.

Trong khi thị trường “đốt đuốc” tìm NH phát hành thẻ chip nội địa thì tình trạng tội phạm, đặc biệt từ nước ngoài tấn công trộm tiền trên tài khoản khách hàng qua hình thức skimming đang ngày gia tăng. Vụ gần đây nhất, Bộ Công an phối hợp Công an TP.Vinh (Nghệ An) bắt giữ 3 người Trung Quốc để điều tra hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, gồm Yang Chang Cai (33 tuổi), Deng Cong Cong (29 tuổi), Lian Yu (35 tuổi). Công an đã thu giữ 333 thẻ NH giả thì có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền khỏi tài khoản và 14 thẻ trắng cùng 3 bộ thiết bị điện tử, máy tính, thẻ nhớ và nhiều tang vật liên quan. Nhóm này khai nhập cảnh vào VN thuê khách sạn ở và cài đặt các thiết bị “lạ” vào máy ATM của NH tại TP.Vinh để ăn cắp thông tin thẻ của khách hàng. Sau đó, dữ liệu thông tin ban đầu được xử lý rồi chuyển về Trung Quốc giải mã và chuyển lại cho 3 đối tượng trên thực hiện đổ dữ liệu vào các thẻ ATM trắng thành thẻ giả, đi rút tiền tại các máy ATM.