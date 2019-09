Bắt 3 người Trung Quốc làm giả thẻ ATM

Ngày 16.9, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 3 người Trung Quốc để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản