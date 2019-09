Bắt 3 người Trung Quốc làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tiền

Chiều 16.9, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 người quốc tịch Trung Quốc sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.