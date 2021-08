Vietcombank giảm đồng loạt các loại phí cho khách hàng

Theo đó, đối với khách hàng cá nhân, Vietcombank giảm đến 80% phí chuyển tiền trong cùng hệ thống và 25% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank; giảm đến 33% phí các gói tài khoản, áp dụng cho các gói tài khoản VCB Eco và VCB Plus; giảm 17% phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank. Cụ thể, gói VCB Eco thông thường giảm từ 15.000 đồng (chưa thuế giá trị gia tăng) xuống còn 10.000 đồng; VCB Eco nhận lương từ 12.000 đồng xuống 7.000 đồng; VCB Plus thông thường từ 25.000 đồng xuống còn 20.000 đồng; VCB Plus nhận lương từ 20.000 đồng xuống 15.000 đồng. Phí chuyển tiền cùng hệ thống trên Digibank giảm từ 2.000 - 5.000 đồng/giao dịch xuống còn 1.000 đồng/giao dịch…. Đối với khách hàng tổ chức, Vietcombank giảm đến 50% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank.