Vietnam Airlines bắt tay Delta Air Lines, chuẩn bị cho đường bay Mỹ

Hành khách có thể mua vé trên hệ thống của Vietnam Airlines để đi trên các chuyến bay do Delta Air Lines khai thác giữa thành phố Tokyo và Detroit (Michigan), Portland (Oregon), Honolulu (Hawaii), Atlanta (Georgia), Seattle (Washington), Los Angeles (California), Minneapolis (Minnesota); giữa Frankfurt và Detroit (Michigan), Atlanta (Georgia), New York. Ngoài ra, hành khách còn có thể mua vé trên hệ thống của Vietnam Airlines để bay các chuyến nội địa Mỹ do Delta Air Lines khai thác giữa Minneapolis (Minnesota) và Boston (Massachusetts), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Philadelphia (Pennsylvania), St. Louis (Missouri); giữa Atlanta (Georgia) và Austin, Dallas, Houston (Texas), Miami (Florida), Washington D.C (Columbia).