Vietnam Airlines không sử dụng phi công Pakistan

Theo yêu cầu của Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam về việc rà soát phi công nước ngoài có quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp, các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO đã tiến hành kiểm tra và khẳng định, hiện tại toàn bộ phi công nước ngoài của các hãng không có ai mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.

Vietnam Airlines cho biết, hãng này không sử dụng phi công Pakistan hoặc phi công sử dụng bằng lái do Pakistan cấp.

"Vietnam Airlines Group luôn đặt an toàn là tiêu chí ưu tiên số 1. Trong đó, lực lượng người lái giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng , phục vụ dân sinh và nhiệm vụ quốc tế", hãng này cho biết.