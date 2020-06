Vinamilk được xuất khẩu sữa vào Nga và các nước khối liên minh kinh tế Á Âu

Vinamilk cũng là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam được đăng ký thành công vào danh sách các cá nhân tổ chức được xuất khẩu sữa vào khu vực EAEU.

EAEU là thị trường chung của 5 nước gồm Liên bang Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan và là khu vực kinh tế có tốc độ phát triển tốt. Với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 1.900 tỉ USD và 183 triệu dân (năm 2018), liên minh EAEU tuy mới được thành lập năm 2015 nhưng là một khu vực có tiềm năng phát triển rất lớn.

Với sự hướng dẫn tích cực của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với sự chuẩn bị chu đáo và tiềm lực sản xuất lớn gồm hệ thống 13 nhà máy hiện đại, 12 trang trại bò sữa công nghệ cao, quy mô lớn đạt các tiêu chuẩn quốc tế, Vinamilk đã vượt qua các đợt khảo sát, đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao của các nước trong liên minh kinh tế Á Âu và trở thành doanh nghiệp sữa đầu tiên của Viêt Nam được cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa vào 5 nước thuộc liên minh này.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại các nhà máy của Vinamilk

Từ nhiều năm trước, Vinamilk đã có những sự tiếp cận đầu tiên và giới thiệu với người tiêu dùng tại Nga, Kazakhstan các sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc trái cây nhiệt đới, vốn là thế mạnh của Vinamilk. Đây cũng là bước đi khảo sát thị trường và tham khảo thị hiếu người tiêu dùng rất bài bản của Vinamilk.

Thị trường các nước trong EAEU được đánh giá là có nhu cầu lớn về các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, trong đó có nông sản. Hơn nữa, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu có hiệu lực từ cuối năm 2016 đã mở ra những cơ hội giao thương lớn giữa các nước. Theo số liệu thống kê, năm 2018 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và EAEU đạt 4,9 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2019, con số này đạt 3,7 tỉ USD và ước đạt 5 tỷ USD cả năm, trong đó Liên bang Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 90%.

Vinamilk tham gia Hội chợ Gulfood Dubai và ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu sữa trị giá 20 triệu USD tại đây

Vì vậy, có thể nói sự kiện doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào EAEU không chỉ có ý nghĩa với Vinamilk mà còn đối với cả ngành sữa Việt Nam nói chung, khi mở ra cách cửa cho sữa Việt tiến vào một thị trường mới đầy tiềm năng.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Nga và các nước thuộc EAEU vốn là những quốc gia có ngành chăn nuôi bò sữa rất phát triển và lâu đời, nên song song với cơ hội thì vẫn còn rất nhiều thử thách cần doanh nghiệp đưa ra chiến lược đúng đắn để khai thác hiệu quả thị trường.

Ông Mai Hoài Anh, Giám đốc Điều hành Kinh doanh quốc tế cho biết: “Vinamilk đã có kinh nghiệm hơn 20 năm, xuất khẩu đi 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại nhiều thị trường, sản phẩm sữa luôn là mặt hàng cạnh tranh nên bước đầu chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng Vinamilk sẽ chuẩn bị kỹ để đưa ra những chiến lược tiếp cận phù hợp bằng những sản phẩm thế mạnh của mình để khai thác hiệu quả thị trường này".

Lô sữa đặc Ông Thọ được Vinamilk xuất khẩu đi Trung Quốc trong tháng 4.2020

Năm 2019, doanh thu từ mảng xuất khẩu trực tiếp của Vinamilk đạt 5.175 tỉ đồng, tăng trưởng 14,8% so với 2018, đóng góp vào tổng doanh thu đạt 56.318 tỉ đồng. Quý I/2020, vượt qua các khó khăn chung do đại dịch Covid-19, mảng xuất khẩu của Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần 1.081 tỉ đồng, tăng trưởng 7,5% so với 2019 và đóng góp vào tổng doanh thu Quí I là 14.153 tỉ đồng.

Kết quả này đến từ việc Vinamilk liên tục khai phá cơ hội xuất khẩu từ các thị trường tiềm năng. Cụ thể, mở đầu năm 2020, Vinamilk ký hợp đồng xuất khẩu sữa 20 triệu USD đi Trung Đông. Tiếp đó, trong điều kiện giãn cách xã hội, công ty xuất thành công lô sữa đặc đầu tiên sang Trung Quốc và nhiều nước khác. Mới đây, các sản phẩm sữa hạt và trà sữa của Vinamilk đã chính thức có mặt tại Hàn Quốc thông qua các trang bán hàng thương mại điện tử lớn tại đây với những kỳ vọng tốt về sự đón nhận của người tiêu dùng nước này.

Các sản phẩm sữa đậu nành hạt và trà sữa của Vinamilk đến tay người tiêu dùng Hàn Quốc

Với chiến lược kinh doanh hiệu quả và sức bật lớn trong những tháng đầu năm 2020, giữa bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đang chịu các tác động của dịch Covid-19, Vinamilk đã được Forbes Vietnam đánh giá thuộc Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020 năm thứ 8 liên tiếp. Hiện Vinamilk cũng là công ty Việt Nam duy nhất nằm trong Top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu và đang tiến rất gần đến Top 30 theo mục tiêu chiến lược đề ra.