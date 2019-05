Vinamilk hợp tác xây dựng tổ hợp “resort” bò sữa organic 120 triệu USD tại Lào

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ông Sonexay Siphandone - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nước CHDCND Lào cùng các đại biểu và lãnh đạo Công ty Lao-Jagro thực hiện nghi thức khởi công dự án tổ hợp “resort” bò sữa organic tại cao nguyên Xiêng Khoảng.

Lao-Jargo: Dấu ấn hợp tác của Việt Nam, Lào và Nhật Bản trong ngành sữa

Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd. (Lao-Jagro) do các nhà đầu tư của hai nước Lào và Nhật Bản thành lập năm 2015 nhằm phát triển trang trại chăn nuôi và trồng trọt các sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc Nhật Bản trên cao nguyên Xiêng Khoảng. Tháng 7.2018, Vinamilk công bố chính thức nắm giữ 51% cổ phần của Lao-Jagro. Lao-Jagro hội tụ những thế mạnh vốn có của Việt Nam, Lào và Nhật Bản trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa organic với quy mô lớn.

Và đánh dấu sự ra mắt Công ty Lao-Jagro chính là sự kiện khởi công giai đoạn một của tổ hợp “resort” bò sữa organic trên cao nguyên Xiêng Khoảng. Giai đoạn 1 của dự án có tổng diện tích quy hoạch là 5.000 ha, quy mô tổng đàn bò 24.000 con, với vốn đầu tư ban đầu là 120 triệu USD. Dự kiến cuối năm 2020 trang trại sẽ hoàn thành việc xây dựng và đạt chứng nhận hữu cơ theo chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Mỹ. Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư để nâng quy mô đàn bò dự kiến lên đến 100.000 con, trên diện tích từ 15.000 - 20.000ha. Tổng mức đầu tư cho cả hai giai đoạn dự kiến là 500 triệu USD.

Nhân dịp khởi công “resort” bò sữa organic, các đại biểu đã trồng cây chăm pa, cây lộc vừng và cây hoa anh đào tượng trưng cho 3 nước Lào - Việt Nam - Nhật Bản Việc đầu tư xây dựng tổ hợp “resort” bò sữa organic tại Lào nằm trong chiến lược dài hạn của Vinamilk về phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi cả trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn nguyên liệu sữa tươi organic để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng. Trước mắt, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ cung cấp nguồn sữa tươi organic cao cấp theo các tiêu chuẩn của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cho các nhà máy của Vinamilk tại khu vực miền Trung Việt Nam. Việc đầu tư xây dựng tổ hợp “resort” bò sữa organic tại Lào nằm trong chiến lược dài hạn của Vinamilk về phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi cả trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn nguyên liệu sữa tươi organic để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng. Trước mắt, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ cung cấp nguồn sữa tươi organic cao cấp theo các tiêu chuẩn của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cho các nhà máy của Vinamilk tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Định hướng cho giai đoạn tiếp theo sẽ là tiếp tục mở rộng thêm quy mô các cụm trang trại bò sữa công nghệ cao, xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm sữa tại Lào, tiến đến hình thành nên chuỗi sản xuất, cung ứng toàn diện để cho ra các sản phẩm sữa chất lượng quốc tế cao cấp nhất tại Lào và xuất khẩu đi các nước tại ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác trên thế giới.

“Resort” bò sữa organic Lao-Jargo: Thiên đường bò sữa trên cao nguyên Xiêng Khoảng

Với vốn đầu tư ban đầu 120 triệu USD, dự án tổ hợp “resort” bò sữa organic tại cao nguyên Xiêng Khoảng dự kiến hoàn thành việc xây dựng và đạt chứng nhận hữu cơ theo chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Mỹ vào năm 2020, cung cấp nguyên liệu sữa tươi organic cho nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam và xuất khẩu Tổ hợp “resort” bò sữa tọa lạc tại cao nguyên Xiêng Khoảng, Lào. Tên gọi “Xiêng Khoảng” trong tiếng Lào có nghĩa là “Thành phố phía chân trời” - nơi giao thoa giữa trời và đất - phần nào đã mô tả được vị trí địa lý đặc biệt và thiên nhiên thuần khiết, mát mẻ trong lành của nơi này. Cao nguyên Xieng Khoảng có điều kiện lý tưởng với chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là bò sữa organic. Với địa hình bình nguyên rộng lớn, địa hình bằng phẳng, xen kẽ với các đồi thấp tương tự địa hình New Zealand, các trang trại bò sữa ở đây có thể để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn organic khắt khe nhất của châu Âu, Mỹ. Tổ hợp “resort” bò sữa tọa lạc tại cao nguyên Xiêng Khoảng, Lào. Tên gọi “Xiêng Khoảng” trong tiếng Lào có nghĩa là “Thành phố phía chân trời” - nơi giao thoa giữa trời và đất - phần nào đã mô tả được vị trí địa lý đặc biệt và thiên nhiên thuần khiết, mát mẻ trong lành của nơi này. Cao nguyên Xieng Khoảng có điều kiện lý tưởng với chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là bò sữa organic. Với địa hình bình nguyên rộng lớn, địa hình bằng phẳng, xen kẽ với các đồi thấp tương tự địa hình New Zealand, các trang trại bò sữa ở đây có thể để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn organic khắt khe nhất của châu Âu, Mỹ.

Nhờ quỹ đất dồi dào hơn 5.000 ha, đàn bò tại “resort” bò sữa này sẽ được tự do đi lại, vui chơi trên những cánh đồng rộng lớn trồng cỏ và bắp... Đặc biệt, tại đây còn có những cánh đồng yến mạch, thơm ngon và đầy dinh dưỡng, cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên và chất lượng cao cho đàn bò sữa organic.

Những cánh đồng yến mạch rộng lớn của “resort” này là nguồn thức ăn bổ dưỡng, thơm ngon cho các cô bò sữa organic Bên cạnh môi trường sống lý tưởng sẵn có của cao nguyên Xiêng Khoảng, Vinamilk định hướng áp dụng công nghệ 4.0 toàn diện và hiện đại bậc nhất như tiêu chuẩn của các “resort bò sữa” của Vinamilk tại Việt Nam. Quy trình về quản lý trang trại và chăm sóc đàn bò sữa theo tiêu chuẩn quốc tế cũng sẽ được Vinamilk áp dụng tại Lào để đảm bảo chất lượng nguồn sữa tươi organic chuẩn “3 không”: không hormone tăng trưởng, không dư lượng kháng sinh, không thuốc trừ sâu. Theo bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk, tổ hợp “resort” bò sữa organic tại Xiêng Khoảng được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm của Vinamilk cùng các chuyên gia giỏi đến từ Nhật Bản và các nước phát triển trên thế giới, nhằm đảm bảo dự án được thực hiện thành công. Dự án này sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi và ngành công nghiệp sữa tại nước bạn Lào. Bên cạnh môi trường sống lý tưởng sẵn có của cao nguyên Xiêng Khoảng, Vinamilk định hướng áp dụng công nghệ 4.0 toàn diện và hiện đại bậc nhất như tiêu chuẩn của các “resort bò sữa” của Vinamilk tại Việt Nam. Quy trình về quản lý trang trại và chăm sóc đàn bò sữa theo tiêu chuẩn quốc tế cũng sẽ được Vinamilk áp dụng tại Lào để đảm bảo chất lượng nguồn sữa tươi organic chuẩn “3 không”: không hormone tăng trưởng, không dư lượng kháng sinh, không thuốc trừ sâu. Theo bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk, tổ hợp “resort” bò sữa organic tại Xiêng Khoảng được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm của Vinamilk cùng các chuyên gia giỏi đến từ Nhật Bản và các nước phát triển trên thế giới, nhằm đảm bảo dự án được thực hiện thành công. Dự án này sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi và ngành công nghiệp sữa tại nước bạn Lào.

Tiến sĩ Imori Daiji, Tổng giám đốc Công ty Lao-Jargo hào hứng cho biết: “Với sự tham gia của Công ty Vinamilk, đơn vị đã xây dựng thành công trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam và hiện đang sở hữu hệ thống trang trại Global G.A.P lớn nhất châu Á, tôi tin tưởng rằng dự án tổ hợp “resort” bò sữa organic trên cao nguyên Xiêng Khoảng sẽ được xây dựng và vận hành một cách bài bản nhất theo các chuẩn mực cao nhất của quốc tế”.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ông Sonexay Siphandone - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nước CHDCND Lào cùng các đại biểu và lãnh đạo Công ty Lao-Jagro thực hiện nghi thức khởi công dự án tổ hợp “resort” bò sữa organic tại cao nguyên Xiêng Khoảng.