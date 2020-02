Vinatex cung cấp 12 triệu khẩu trang trong tháng 3

Ước tính từ tuần này, số lượng khẩu trang sẽ được nâng cao do sự tham gia và tăng năng lực sản xuất khẩu trang của các đơn vị như May Nam Định, May Nhà Bè, May Hồ Gươm, Dệt May Huế… và do năng suất may khẩu trang sẽ phấn đấu đạt mức cao nhất. Dự kiến, tính đến hết tháng 2.2020, toàn tập đoàn sẽ cung ứng ra thị trường 5,5 - 6 triệu sản phẩm khẩu trang sử dụng vải kháng khuẩn , cũng như cung ứng mỗi ngày 10 tấn vải không dệt để các đơn vị may khẩu trang y tế.