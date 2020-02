Xuất hiện khẩu trang vải kháng khuẩn thời dịch cúm Corona

Công ty Dệt kim Đông Xuân (Hà Nội) vừa đưa ra thị trường loại khẩu trang được may 2 lớp từ vải chống khuẩn và thu hút quan tâm của người tiêu dùng khi dịch cúm do virus Corona vẫn đang diễn ra. Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 5.2, ông Trần Việt, Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Xuân, cho hay trong tuần qua, lúc đầu công ty chỉ thiết kế và may khẩu trang để cung cấp cho công nhân viên cùng gia đình sử dụng. Tuy nhiên đến cuối tuần, sau khi được Bộ Công thương và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) khuyến khích sản xuất để cung cấp rộng rãi cho người dùng vì nhu cầu về khẩu trang hiện nay rất lớn nên công ty mới gia tăng thiết kế và may sản phẩm này.