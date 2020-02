Vẫn khan hiếm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn

Trước tình hình dịch bệnh do virus corona diễn biến nghiêm trọng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Nhiều ban, ngành, đoàn thể cũng ra công điện về phòng chống do virus corona…