Nóng trên mạng xã hội: Tiểu thương chợ thuốc Hapulico kêu gọi không bán khẩu trang?

“Không thấy treo biển mà còn hỏi”

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam với 8 trường hợp dương tính với virus Corona khiến người dân vô cùng lo lắng và đổ xô đi mua khẩu trang. Mặt hàng này vì thế cũng trở nên khan hiếm và ở một số nơi bị đẩy giá quá cao. Theo Tổng cục Quản lý thị trường, tính đến ngày 2.2, đã có 1.221 trường hợp vi phạm về giá tại các cửa hàng thiết bị y tế, nhà thuốc... bị xử lý, hơn 400.000 chiếc khẩu trang đã bị tạm giữ.

Bị lực lượng chức năng xử lý, tại trang Facebook “CHỢ THUỐC HAPULICO HÀ NỘI”, các tiểu thương đã đăng bài kêu gọi nhau ngừng nhập và bán khẩu trang, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo một người dùng Facebook, được cho là tiểu thương tại chợ thuốc Hapulico (Q.Thanh Xuân, Hà Nội): “Em xin có ý kiến tất cả các nhà thuốc chúng ta liên kết, đoàn kết không nhập và bán khẩu trang nữa, việc đó có nhà nước lo. Miễn phí hay bán giá như trước thì em không làm được rồi, còn dân tự đi mua hay xếp hàng nhận được 2 cái khẩu trang free thì kệ họ, việc của chúng ta là bán thuốc... Như sân bay nó bán 350.000 đồng/10 cái khẩu trang y tế loại 4 lớp mà chẳng quản lý thị trường nào vào đập, cứ nhà thuốc nhỏ lẻ thì lại úp, vậy nên chúng ta chung sức không nhập, không bán nhé. Hiện tại cũng 70% các nhà không nhập, 10% bán, 10% phát free. Em mệt mỏi với vụ này lắm rồi các bác ạ!”.

Ý kiến này được nhiều tiểu thương khác ủng hộ: “Khôn là không bán nữa, để nhà nước lo”, “Chuẩn, nhà mình cũng nghỉ bán 3 hôm vụ khẩu trang này”. Song, bài viết cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi sự vô trách nhiệm của các cửa hàng trong dịch bệnh. Tuy nhiên, bài này sau đó đã bị xóa. Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều 3.2, hàng chục quầy tại chợ thuốc Hapulico đã đồng loạt treo biển: “Không bán khẩu trang, nước rửa tay. Miễn hỏi”. Hỏi mua khẩu trang, các nhân viên đều lắc đầu, có người còn lớn tiếng: “Không thấy treo biển mà còn hỏi”.

“Đây là hành động vô đạo đức”

Anh Nguyễn Huy Thắng (29 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) ngán ngẩm chia sẻ, anh và vợ đã đi khắp các quầy thuốc của cả 5 tầng chợ thuốc Hapulico nhưng vẫn chưa mua nổi một chiếc khẩu trang y tế. “Tôi hỏi thì tất cả đều bảo hết rồi, không nhập được. Chả nhẽ cả một chợ thuốc lớn như thế này tất cả đều không nhập nổi, hay họ găm hàng. Có lẽ vợ chồng tôi sẽ về mua khẩu trang vải để dùng”, anh Thắng nói.

Liên quan đến sự việc này, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, xác nhận đã nắm được thông tin trên và cho biết đang cùng lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra và xử lý nếu phát hiện quầy thuốc còn khẩu trang trong kho nhưng treo biển không bán để “găm” hàng.

“Phó thủ tướng đã có chỉ đạo, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Hành động cố tình găm hàng, đầu cơ hàng không bán là hành động vô đạo đức, chúng tôi sẽ kiểm tra những trường hợp cố tình này để xem xét, xử lý theo quy định, trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ kiến nghị khởi tố hình sự”, ông Kiên cho hay.

Tuy nhiên, cùng ngày, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết đã nắm được thông tin trên, nhưng Công an Q.Thanh Xuân không thể can thiệp và chưa có chế tài nào để xử lý. “Chỉ khi các quầy thuốc bán cao hơn giá quy định thì chúng tôi mới xử lý được”, lãnh đạo kể trên cho biết.