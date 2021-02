VinFast đoạt giải 'Hãng xe có cam kết cao nhất về an toàn' ASEAN NCAP

Với cả ba dòng xe đều đạt chứng nhận 4 và 5 sao, VinFast cũng là thương hiệu duy nhất tại khu vực được xướng tên ở danh hiệu này.

ASEAN NCAP Grand Prix Awards là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần bởi Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á từ năm 2014, nhằm vinh danh các nhà sản xuất ô tô có thành tích xuất sắc về an toàn. Đây là sự kiện uy tín, thu hút tất cả các thương hiệu ô tô đang hoạt động trong khu vực với 16 giải được trao theo 2 hạng mục.

Trong đó, Excellent Award là hạng mục vinh danh các sản phẩm/thương hiệu/tổ chức/cá nhân có đóng góp lớn cho việc cải thiện mức độ an toàn của các phương tiện giao thông tại khu vực Đông Nam Á gồm 12 giải. Best Safety Performance Award là hạng mục dành cho các mẫu xe có điểm an toàn cao nhất với 4 giải.

Giải thưởng “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” (New Manufacturer Safety Commitment), thuộc hạng mục Excellent Award được ASEAN NCAP trao cho nhà sản xuất xe mới có danh mục sản phẩm đạt chứng nhận an toàn từ mức 4 sao trở lên. Với tất cả các dòng xe đang có đều đạt chứng nhận trên 4 sao (Lux A2.0 và Lux SA2.0 đạt chứng nhận an toàn 5 sao, Fadil đạt mức an toàn 4 sao), VinFast tự hào là thương hiệu duy nhất đến nay được ASEAN NCAP trao giải thưởng này.

Đại diện của ASEAN NCAP cho biết dù là hãng xe mới nhưng VinFast đã đưa tiêu chí an toàn lên thành ưu tiên cao nhất và đầu tư nghiêm túc để trang bị những tính năng bảo vệ vượt trội cho tất cả các dòng xe của mình. Sự công nhận của tổ chức đánh giá xe uy tín nhất khu vực một lần nữa khẳng định mạnh mẽ chất lượng và độ an toàn của xe VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế.