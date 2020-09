VinSmart ra mắt điện thoại camera ẩn đầu tiên tại Việt Nam

Đặc biệt, với Aris Pro - VinSmart đã trở thành một trong số những hãng đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công công nghệ camera ẩn dưới màn hình (Camera Under Display - CUD). Đây là công nghệ nhiếp ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép chụp ảnh với chất lượng tốt nhất mà không hiển lộ camera trên giao diện, mang lại màn hình tràn tối đa và vẻ đẹp vô khuyết cho sản phẩm. CUD hiện mới được ứng dụng và thương mại hóa thành công ở một số ít dòng điện thoại thông minh trên thế giới, trong đó có Vsmart Aris Pro tại Việt Nam.

Bên cạnh đột phá về công nghệ màn hình trên mẫu Aris Pro - Vsmart Aris Series còn sở hữu chip bảo mật lượng tử Quantum QRNG từ ID Quantique (Thụy Sĩ) và công nghệ khóa xác thực mạnh FIDO2 nhằm đảm bảo nâng cao độ an toàn và bảo mật cho dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ngân hàng, tài chính cá nhân, y tế. Trong đó, gói bản quyền khoá xác thực mạnh FIDO2 cung cấp miễn phí cho người dùng trong 3 năm là phương thức xác thực người dùng an toàn nhất hiện nay, hỗ trợ tất cả các trình duyệt và dịch vụ phổ biến như Google, Apple, Microsoft, Facebook. Đây là thỏa thuận ưu tiên giữa VinSmart và Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup).