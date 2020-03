VN-Index giảm gần 30% trong hơn 1 tháng

Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index còn 709,43 điểm, tương ứng giảm 6,87% so với tuần trước. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần vừa qua, VN-Index đã giảm đến 20,4%. Nếu so với số điểm chốt phiên cuối năm 2019 là 960,99 điểm, hiện chỉ số này đã mất 251,56 điểm, tương đương giảm 26,2%. Tuy nhiên so với mức tăng cao đạt được vào đầu năm nay thì chỉ trong hơn 1 tháng, VN-Index đã rơi gần 30% kéo nhiều cổ phiếu lao dốc 60 - 70% so với đỉnh.