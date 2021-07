Với Hà Anh Tuấn, ngôi nhà phải là nơi muốn về nhất thế gian!

Hà Anh Tuấn là người sống giàu tính nghệ sỹ, với những suy nghĩ, trăn trở và dọc ngang nhiều luồng cảm xúc. Vì thế, anh khao khát một nơi chốn đồng điệu và nuông chiều bản thân mình. Đó là nơi an cư mà anh luôn tìm kiếm, để trở về, để sống hạnh phúc đúng nghĩa.

Có lẽ bởi vậy mà Hà Anh Tuấn đã làm mới mình với vài trò là “chủ nhà” trong chương trình The Master of Living Show để có cơ hội trò chuyện cũng những người bạn là chuyên gia trong những lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc để xem cách họ nhìn và cảm nhận cuộc sống như thế nào. Là một người yêu cái đẹp, ngưỡng mộ tính thẩm mỹ và là một người nghệ sỹ với bản tính đầy cảm xúc, anh luôn mong muốn tìm đến những không gian cùng hơi thở và ngôn ngữ của cái đẹp. The Master of Living Show với anh là một sáng tạo đột phá, tiên phong khai phá sự đa dạng về phong cách sống tại Việt Nam.

Không gian sáng tạo tại chương trình The Master of Living Show Hà Anh Tuấn yêu thích sự xanh mát của cây cỏ và sự bình yên, tĩnh lặng chan hòa cùng thiên nhiên và sẽ chọn một nơi tràn đầy mảng xanh cho tổ ấm của mình. Anh chia sẻ rằng thực sự yêu thích khái niệm "mang thiên nhiên vào nhà" của The Master of Living show. Không chỉ tạo nên một không gian sống thư thả, hoà mình với thiên nhiên, khái niệm thiết kế đầy tinh tế đó còn là cách chúng ta tự chữa lành cho bản thân, tôn trọng cuộc sống của chính mình và môi trường sống.

Một góc cảnh quan xanh của Masteri West Heights Là đối tác đồng hành cùng phân khúc cao cấp mang thương hiệu Masteri của Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn có cơ hội xem qua các thiết kế của Masterise Homes và đặc biệt ấn tượng trước ngôn ngữ thiết kế đầy lịch lãm, tôn trọng thiên nhiên và nâng tầm trải nghiệm cuộc sống của Masteri West Heights. Điểm nhấn mà nam ca sĩ nhắc đến chính là hệ thống tiện ích độc đáo như thư viện mở ngoài trời, thác nước ánh sáng hay công viên nước tương tác. Thử tưởng tượng mình được thư thả ngồi đọc sách, giữa thiên nhiên và mây trời, giữa âm thanh trong trẻo của trẻ con, tất cả tạo nên một giai điệu cuộc sống du dương và nhẹ nhàng.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế đầy lịch lãm, tôn trọng thiên nhiên và nâng tầm trải nghiệm cuộc sống của Masteri West Heights Với Hà Anh Tuấn, đầu tư cho không gian sống là khoản đầu tư không bao giờ đắn đo vì đem lại những giá trị vô hình trong tương lai. Đó là lý do vì sao anh ưu ái các dự án căn hộ cao cấp, đặc biệt quan tâm đến chất lượng không gian nội thất và tầm nhìn của căn hộ. Một không gian nội thất được chăm chút kỹ lưỡng sẽ mang tới nguồn cảm hứng rất lớn.

Nhà mẫu dự án nằm tại vườn Nhật - cầu Cốc, đại đô thị Smart City, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bao gồm các loại hình căn hộ mẫu 1, 2, 3 phòng ngủ Không chỉ riêng Hà Anh Tuấn, sự tinh tế, sang trọng và đẳng cấp của nhà mẫu Masteri West Heights còn chinh phục hầu hết các khách hàng ngay từ lần đầu đặt chân tới tham quan. Vừa qua, Masterise Homes đã tổ chức thành công sự kiện "Private Preview" tại Masteri West Heights Sales Gallery, ghi nhận 95% căn hộ trong đợt giới thiệu đầu tiên đã được đăng ký.

Kết quả khả quan này có được nhờ vào sự ấn tượng của nhà mẫu dự án. Với thiết kế tinh tế cùng các công nghệ hỗ trợ tư vấn sản phẩm độc đáo, Masteri West Heights Sales Gallery nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, mang tới những cảm nhận chân thực nhất về một dự án cao cấp độc đáo.