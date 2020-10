Vốn đầu tư phát triển đã giải ngân đạt 269.000 tỉ đồng

Theo đó, tổng chi NSNN 9 tháng năm nay đạt 1,113 triệu tỉ đồng, bằng 63,7% dự toán và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi trả nợ lãi đạt gần 80.700 tỉ đồng; chi thường xuyên đạt 756.900 tỉ đồng; giải ngân chi đầu tư phát triển đạt gần 269.200 tỉ đồng, bằng 57,2% dự toán...

Theo Bộ Tài chính, hoạt động giải ngân vốn đầu tư phát triển đang có chuyển biến tích cực nhưng so với yêu cầu vẫn ở mức thấp, còn một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp. Bên cạnh đó, tính đến ngày 24.9, NSNN đã chi khoảng 17.490 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 . Ở chiều ngược lại, thu NSNN 9 tháng năm nay đạt 975.300 tỉ đồng, bằng 64,5% dự toán và giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu từ nội địa đạt 812.400 tỉ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ dầu thô đạt 27.500 tỉ đồng, giảm 36,9% và số còn lại thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, giảm 20,1%...