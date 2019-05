Vốn Trung Quốc tăng kỷ lục

Nếu tính luôn phần vốn góp mua cổ phần, từ tháng 1 - 4, Trung Quốc đã đổ vào VN gần 1,7 tỉ USD.

Ngoài nguồn đầu tư trên từ Trung Hoa đại lục, Hồng Kông cũng đang dẫn đầu nguồn vốn cam kết vào VN (đầu tư mới và thêm vào) trong 4 tháng với 4,4 tỉ USD, chiếm gần 41% tổng FDI vào VN.

Đáng lưu ý, vốn FDI từ Trung Quốc vào VN trong 4 tháng bằng 70% FDI cả năm 2018 của quốc gia này vào VN. Thực tế, sự chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước đã diễn ra trong vài năm qua, song chính nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tạo cú hích lớn cho dự dịch chuyển diễn ra nhanh hơn.

Cụ thể, dự án chế tạo lốp xe Radian toàn thép ACTR, tổng vốn đăng ký 280 triệu USD của Trung Quốc đầu tư tại Tây Ninh để sản xuất lốp xe toàn thép TBR. Đây cũng là dự án đầu tư trực tiếp lớn nhất vào VN từ đầu năm đến nay. Dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào Công ty TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp là 3,85 tỉ USD mục tiêu chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội.

Dự án nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek (Hongkong) co., Limited đầu tư tại Bắc Ninh. Và dự án của Công ty TNHH lốp Advance VN, tổng vốn đầu tư đăng ký 214,4 triệu USD của Guizhou Advance Type Investment co., Ltd (Trung Quốc) để sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan tại Tiền Giang.