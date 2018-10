Vụ Vinasun kiện Grab: Tòa hỏi xoáy hoạt động kinh doanh của cả hai bên

Theo đó, HĐXX xoáy vào hoạt động kinh doanh của hai bên cùng nghĩa vụ nộp thuế. Vinasun trình bày công ty kinh doanh dịch vụ vận tải, lái xe là người lao động của công ty, được quản lý theo luật Lao động, phương tiện 100% là của Vinasun. Về thuế, Vinasun phải đóng 10% VAT, 20% thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng BHXH dựa trên 32% thu nhập của người lao động. Còn Grab nhấn mạnh Grab chỉ cung ứng công nghệ hỗ trợ dịch vụ vận tải. Về thuế, Grab sẽ đóng 3% phí sử dụng phần mềm và Grab hoặc HTX sẽ giữ lại 2,5% trong phần chiết khấu của lái xe để đóng thuế thu nhập cá nhân cho lái xe.

Vinasun cho rằng cùng thời điểm đóng thuế, Vinasun có 600 xe nhưng đóng thuế 1.200 tỉ đồng, còn Grab với 17.000 xe đăng ký thì đóng thuế 9,5 tỉ đồng là không phù hợp trong khi hoạt động của Grab không đơn thuần là cung ứng phần mềm.

Về các vấn đề Grab áp đặt giá cước, thưởng/phạt lái xe, tăng giảm giá cước…, khi tòa hỏi dựa vào đâu Grab thực hiện, Tổng giám đốc Grab tại VN khẳng định Grab thực hiện dựa vào thỏa thuận hỗ trợ dịch vụ cho HTX, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ngoài ra, theo đề án thí điểm của Bộ GTVT thì chủ thể ký hợp đồng với Grab là những công ty kinh doanh, HTX vận tải. Những công ty này sẽ trả tiền trước thông qua tài khoản, sau đó khi tài xế hoàn thành chuyến đi thì tài khoản tự động bị trừ tiền. Sau khi trừ thuế thì tài xế sẽ hưởng 71,7% lợi nhuận. Tuy nhiên, khi TAND TP.HCM công bố lời khai của một số HTX là đối tác của Grab thì cách thức không như đề án thí điểm cũng như lời trình bày của Grab tại tòa. Cụ thể, lái xe khi tham gia thành viên HTX sẽ được cấp giấy chứng nhận là thành viên của HTX, hợp đồng vận chuyển giữa 3 bên; giá vận chuyển hành khách do Grab quyết định, HTX không thu bất cứ phí nào. HTX đóng thuế môn bài 20 triệu đồng/năm và một số khoản khác, không hưởng lợi từ giá cước vận chuyển cũng như không được khoản tiền nào từ Grab. Các HTX chỉ hưởng lợi từ một số dịch vụ kèm theo như bán phù hiệu cho xã viên 500.000 đồng/năm/người; tất cả mọi khiếu nại liên quan đến dịch vụ lái xe, thưởng/phạt lái xe đều do Grab giải quyết, chịu trách nhiệm; lái xe đóng tiền vào tài khoản do Grab lập, sau mỗi cuốc xe sẽ bị trừ tiền trong tài khoản…

Sau phần xét hỏi bổ sung của tòa, các bên cũng không xét hỏi và tranh luận thêm nên hôm nay (23.10), đại diện Viện KSND TP.HCM sẽ phát biểu quan điểm trước khi HĐXX vào nghị án.