Vua của các loại rau

Trên những cánh đồng mẫu lớn ở xã An Hải, H.Ninh Phước (Ninh Thuận) rộn rã tiếng nói cười của nông dân trồng măng tây . Vùng đất cát trắng An Hải được phủ lên màu xanh biếc của cây măng tây, mở ra triển vọng mới không chỉ cho An Hải mà cả dải đất cát ven biển miền Trung. Ông Hùng Ky, nông dân ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, đã có 40 năm “chinh phục” vùng đất cát trắng này, xoay trở với đủ các loại cây trồng, cuối cùng cũng tìm được cây trồng thích hợp: măng tây. “Không một cây trồng nào ở nông thôn mà ngày nào cũng có sản phẩm bán ra như măng tây. Mỗi sào (1.000 m2) cho thu hoạch 15 triệu đồng/tháng. Trồng và chăm sóc măng tây không khó, chỉ làm theo đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Không lo đầu ra, giá cả ổn định, đó là những lợi thế không loại cây nào trên vùng cát này có được”, ông Hùng Ky hồ hởi nói và cho biết sản phẩm của cây măng tây là các mầm non có giá trị dinh dưỡng cao, được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg.