Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho hay bắt đầu từ tháng 7, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất, thu hoạch, xuất khẩu nhiều nông sản có dấu hiệu sụt giảm. Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 3,4 tỉ USD, giảm 21,6% so với tháng 8.2020. Dù vậy, lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt trên 60,9 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 32,13 tỉ USD, vẫn tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó thủ tướng thừa nhận trong thời gian thực hiện giãn cách vừa qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách quyết liệt để phòng chống dịch, do đó ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa, sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Thành lưu ý cùng một quy định, có địa phương triển khai tốt, có nơi còn máy móc nên sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu. Ông Thành khẳng định mục tiêu dập dịch là quan trọng nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, trong đó giãn cách là ưu tiên hàng đầu, nhưng các địa phương phải vận dụng linh hoạt, phù hợp để vừa giãn cách vừa duy trì sản xuất ở “chừng mực nhất định”.

Phê bình các địa phương có thời điểm đã vận dụng máy móc, dẫn tới ách tắc hàng hóa , ông Thành dẫn chứng rằng có xe chở mấy trăm con lợn, hàng nghìn con gà nhưng địa phương bắt sang tải “thì doanh nghiệp làm sao sống nổi”. Hoặc thậm chí có địa phương cứng nhắc đến mức “người ta chở con giống về thả, để tái đàn mà cũng không cho vào”.

Phó thủ tướng nhắc lại yêu cầu không ban hành thêm các văn bản quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa và giao Bộ GTVT thường xuyên nắm bắt tình hình, chịu trách nhiệm nếu để các khu vực, các cảng mà xảy ra tình trạng ùn tắc do không làm việc với địa phương, để địa phương ban hành thêm các chính sách trái tinh thần chỉ đạo của T.Ư. Phó thủ tướng cũng đề nghị ngành giao thông trong thời gian tới nghiên cứu mở các chuyến bay phục vụ xuất khẩu hàng hóa.