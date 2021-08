'Vua' thép Việt ghi nhận sản lượng 'khủng' trong giai đoạn giãn cách xã hội

Mặc dù nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội thép xây dựng Hòa Phát vẫn đạt mức sản lượng khả quan. Các công trình đầu tư công trọng điểm như cầu đường, bệnh viện, sân bay vẫn tiếp tục được thi công trong thời gian giãn cách. Hoạt động bán hàng ở khu vực phía bắc tăng 50%, miền Trung tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, sản lượng sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt 700.000 tấn, tăng 70% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 600.000 tấn. Trong đó, thép xây dựng đạt 363.000 tấn, tăng 58% so với tháng 6 và 21% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng là 160.000 tấn, còn lại là ống thép và tôn mạ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 4,8 triệu tấn thép thô, tăng 58% so với cùng kỳ 2020. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 4,9 triệu tấn, tăng 64%. Trong đó, thép xây dựng là 2,2 triệu tấn, tăng 46%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 1,5 triệu tấn.

Đối với các sản phẩm hạ nguồn HRC, ống thép Hòa Phát đã cho ra thị trường 419.000 tấn, tương đương cùng kỳ. Sản phẩm tôn mạ ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất khi đạt 188.000 tấn, gấp 2,7 lần so với 7 tháng đầu năm 2020.

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với sản lượng thép thô 8 triệu tấn/năm. Hiện tại, các nhà máy vẫn duy trì sản xuất kinh doanh bình thường. Khối văn phòng Hà Nội, TP.HCM được bố trí làm việc trực tuyến tối đa tại nhà, đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hướng dẫn của các địa phương.