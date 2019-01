Xác heo trôi đầy sông, nguy cơ bùng phát dịch bệnh

Việc này đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

Gần nửa tháng nay, người dân ở các xã Lại Phúc, Linh Nai (H.Sơn Dương, Tuyên Quang) và Quang Sơn, Liễn Sơn (H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc) liên tục phát hiện hàng chục bao tải chứa xác heo chết trôi dạt trên sông Phó Đáy. Hàng trăm hộ chăn nuôi ở những xã này đang lo lắng khi xác heo trôi sông mang theo dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) chẳng biết bùng phát lúc nào.

Treo thưởng tố giác thủ phạm “xả” heo xuống sông

Ông Trần Văn Phúc (ngụ xã Lại Phúc) chỉ dẫn chúng tôi băng qua cánh đồng đi về phía đoạn sông Phó Đáy chứa đầy xác heo. Đó là khúc sông nằm ngay dưới chân cầu treo kết nối hai xã Linh Nai - Sơn Nam. Không khó để thấy những xác heo đang phân rã trên mặt sông. Ngay sát bờ, hàng chục bao tải xác heo to nhỏ lềnh bềnh, ruồi nhặng bu bám. Đi dọc theo hạ nguồn khoảng 200 m về phía chân cầu treo, chúng tôi ghi nhận có nhiều xác heo tím tái mới chết vứt lăn lóc sát mép sông chưa bị nước cuốn trôi.

“Khúc sông này bị nước chảy khoét vào thành hõm ăn sâu vào bờ, chỉ những người dân địa phương mới biết đến địa điểm này để quẳng xác heo bệnh chứ người lạ không thuộc địa bàn thì không thể hay biết chỗ này”, bà Nguyễn Thị L. (ngụ xã Linh Nai) bức xúc phản ánh.

Ảnh: P.Hậu Xác heo chết trôi tại đoạn sông Phó Đáy thuộc xã Linh Nai

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phùng Trọng Thái, Phó chủ tịch UBND xã Linh Nai, thừa nhận địa phương này đang có dịch LMLM trên đàn heo. Thống kê toàn xã có 200 con heo chết vì dịch đã được chính quyền thu gom đem đi chôn lấp, khử trùng dập dịch. Nhưng thực tế, người dân có heo chết vẫn lén lút vứt ra sông, suối. Trong gần 1 tháng qua, UBND xã đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng tổ chức lực lượng, huy động máy móc đi thu gom xác heo tiêu hủy, dập dịch nhưng chưa thể xử lý triệt để khi ngoài xã Linh Nai còn có heo chết của nhiều xã thượng nguồn sông Phó Đáy cũng trôi dạt về mắc ở khúc sông chảy qua địa bàn xã.

“Thủ phạm lợi dụng đêm tối, khúc sông vắng vẻ để xả xác heo chứ ban ngày đều có lực lượng dân quân cảnh giới. Thậm chí chúng tôi thông báo rộng rãi đến người dân, sẵn sàng treo thưởng khi cung cấp thông tin, hình ảnh tố giác thủ phạm xả xác heo ra môi trường nhưng đến nay vẫn chưa bắt được ai”, ông Thái nói.

Dốc sức ngăn dịch bùng phát

Nằm ở địa bàn giáp ranh với xã Linh Nai, hàng trăm hộ nuôi heo và chính quyền địa phương xã Quang Sơn, Liễn Sơn nơm nớp lo dịch bệnh LMLM bùng phát khi đây là khu vực hạ nguồn hứng xác heo chết dạt về.

Ông Vũ Văn Các, Phó chủ tịch UBND xã Quang Sơn, cho biết địa bàn xã là vùng chăn nuôi heo quy mô lớn với đàn nái trên 2.000 con và khoảng 4.000 - 5.000 heo thịt. Ngay khi xã Linh Nai kế bên có dịch LMLM, Chi cục Thú y H.Lập Thạch xuống hỗ trợ phun thuốc khử trùng, tiêu độc toàn xã. Nhưng tình trạng xác heo bệnh từ Tuyên Quang liên tục được phát hiện trôi dạt về khiến người chăn nuôi hoang mang.

Để trấn an người dân và ngăn chặn dịch bệnh, UBND xã cử công an viên 4 thôn ven sông tổ chức canh phòng, vớt các bao tải chứa xác heo từ mạn Tuyên Quang dạt về để chôn lấp, tiêu hủy ngay. “Địa phương chúng tôi đang kiểm soát gắt gao đến từng hộ nuôi, trang trại để xử lý ngay nếu phát hiện có bệnh LMLM. Nhưng hiện tại chỉ ghi nhận có heo chết do mắc các bệnh hô hấp, tiêu chảy”, ông Các nói.

Có chung mối lo dịch bệnh bùng phát, ông Dương Quốc Tuấn, Phó trạm trưởng phụ trách Trạm thú y H.Lập Thạch, cho biết những bao tải chứa xác heo đầu tiên được phát hiện tại địa bàn Quang Sơn và Liễn Sơn trong ngày 28.12.2018. Những ngày sau đó, xác heo trôi từ mạn Tuyên Quang về vùng hạ nguồn càng nhiều. Đỉnh điểm nhất ngay trong ngày Tết dương lịch 2019, lực lượng chức năng đã vớt được gần 100 bao tải có chứa xác heo dạt về đập tràn Móng Cầu, gần chân cầu Liễn Sơn, mang đi chôn lấp.

Ngày 8.1, ông Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã ký công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa bàn giáp ranh Vĩnh Phúc kiểm soát, ngăn chặn người dân vứt xác heo, xác động vật, rác thải ra sông gây ô nhiễm môi trường nước, nguy cơ lây lan bệnh dịch ở khu vực hạ lưu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, quyền Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Việt xác nhận một số địa phương tại các huyện Hàm Yên, Sơn Dương xuất hiện heo chết do LMLM, nhưng khẳng định đến nay cơ bản đã được khống chế. Ở các địa bàn này, Sở cũng chỉ đạo cơ quan thú y hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn dịch bệnh.