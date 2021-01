Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 15 giờ chiều nay

Theo Bộ Công thương, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26.1 đã tăng, cụ thể như sau: 59,455 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 3,60 USD/thùng, tương đương tăng 6,45% so với kỳ trước; 60,625 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,60 USD/thùng, tương đương tăng 6,31% so với kỳ trước); 59,568 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,19 USD/thùng, tương đương tăng 5,66% so với kỳ trước); 58,813 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 2,94 USD/thùng, tương đương tăng 5,25% so với kỳ trước); 329,158 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 16,69 USD/tấn, tương đương tăng 5,34% so với kỳ trước).