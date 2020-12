Giá xăng dầu lại đồng loạt tăng

Tính toán của cơ quan điều hành cho thấy giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26.12 tăng khá mạnh, cụ thể như sau: 53,360 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tức tăng 3,34 USD/thùng, tương đương tăng 6,68% so với kỳ trước; 54,347 USD/thùng xăng RON95, tăng 3,31 USD/thùng, tương đương tăng 6,48% so với kỳ trước; 55,321 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 3,06 USD/thùng, tương đương tăng 5,85% so với kỳ trước; 54,741 USD/thùng dầu hỏa 0.05S, tăng 3,25 USD/thùng, tương đương tăng 6,31% so với kỳ trước; 305,757 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S, tăng 12,63 USD/tấn, tương đương tăng 4,31% so với kỳ trước.