Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít từ chiều nay

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa đưa ra quyết định điều hành giá xăng dầu, kể từ 15 giờ hôm nay, 12.6. Theo đó, mỗi lít xăng E5RON92 tăng 988 đồng, xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít và dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít.

Liên bộ cho biết, giá xăng dầu thế giới bình quân 15 ngày qua là 39,569 USD/thùng xăng RON92 - dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,763 USD/thùng, tương đương tăng 20,62% so với kỳ trước); 42,420 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,808 USD/thùng, tương đương tăng 19,12% so với kỳ trước); 42,764 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,970 USD/thùng, tương đương tăng 19,47% so với kỳ trước); 39,040 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,840 USD/thùng, tương đương tăng 21,24% so với kỳ trước) và 225,694 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 43,577 USD/tấn, tương đương tăng 23,93% so với kỳ trước).

Trước biến động đó, liên bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước 1.100 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước 600 đồng/lít) và dầu mazút trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 200 đồng/kg).

Cùng với đó, cơ quan quản lý cho phép tăng c hi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, cụ thể với xăng E5RON92 là 800 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít), xăng RON95 là 500 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít) và dầu mazút là 200 đồng/lít.

Sau khi áp dụng các biện pháp bình ổn, cơ quan quản lý cho phép doanh nghiệp được tăng giá bán lẻ các mặt hàng , cụ thể như sau: xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít, dầu hỏa tăng 853 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 830 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường sau điều chỉnh với xăng E5RON92 không cao hơn 13.390 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 14.080 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.515 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 9.610 đồng/lít và dầu mazút không cao hơn 10.322 đồng/kg.