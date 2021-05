Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ chiều nay

Cơ quan quản lý cho biết, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng. Theo đó, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 12.5 cụ thể như sau: 74,412 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 2,353 USD/thùng, tương đương tăng 3,27% so với kỳ trước; 76,388 USD/thùng xăng RON95, tăng 2,037 USD/thùng, tương đương tăng 2,74% so với kỳ trước; 70,943 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 2,842 USD/thùng, tương đương tăng 4,17% so với kỳ trước; 70,985 USD/thùng dầu hỏa, tăng 3,625 USD/thùng, tương đương tăng 5,38% so với kỳ trước; 387,840 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 9,815 USD/tấn, tương đương tăng 2,60% so với kỳ trước.