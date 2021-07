Xe công nghệ hồi hộp chờ hướng dẫn sau khi TP.HCM siết Chỉ thị 16

Kể từ ngày 9.7 khi TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ứng dụng gọi xe Be chỉ còn duy trì hoạt động 2 dịch vụ là giao hàng, đi chợ hộ và ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt. Trong 2 ngày 13 và 14.7, Be nhận được yêu cầu về giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM tăng 1.000% (gấp 10 lần) mỗi khung giờ, so với mức trung bình của các ngày gần kề trước đó. Bên cạnh đó, Be đang có chương trình hỗ trợ tài xế beCar chuyển đổi tạm thời sang dịch vụ beBike để kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch nhưng mọi phương án tiếp theo vẫn phải chờ đợi theo hướng dẫn cụ thể của Sở GTVT TP.