Xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 1506 về việc xóa nợ tiền thuế nhập khẩu phát sinh trước ngày 1.7.2007 đối với Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt do giao bán doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể là xóa khoản tiền thuế nhập khẩu còn nợ của Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt do Tổng Công ty may Nhà Bè đề nghị xóa nợ, là khoản tiền thuế của doanh nghiệp nhà nước phát sinh trước ngày 1.7.2007.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo các tài liệu gồm quyết định 2941 ngày 29.7.2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bán doanh nghiệp nhà nước là Công ty may thêu Đà Lạt cho Công ty may Nhà Bè; biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 20.5.2004 có kèm chi tiết nợ phải trả; hợp đồng mua, bán doanh nghiệp nhà nước Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt ngày 1.8.2004; biên bản bàn giao Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt cho Công ty may Nhà Bè… thì các khoản thuế nợ không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao bán. Việc mua bán đã được thực hiện xong, công ty đã đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mới là Công ty cổ phần số 5800483309 ngày 17.2.2006 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp. Tổng số tiền thuế nhập khẩu xóa nợ cho Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt tại Cục Hải quan TP.HCM là 629.901.757 đồng (làm tròn 630 triệu đồng).