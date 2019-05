Xử phạt 600 triệu đồng nhân viên môi giới làm giá cổ phiếu

Hôm nay 10.5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Trường Giang với số tiền 600 triệu đồng. Ông Giang nguyên là nhân viên môi giới Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á tại Hà Nội, đã sử dụng 43 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (mã cổ phiếu VAT).

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Chu Trường Giang. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Chu Trường Giang. Vì vậy ông Giang chỉ bị xử phạt hành chính và không áp dụng biện pháp thu hồi số tiền thu lợi bất chính.

Cổ phiếu VAT hiện giao dịch trên sàn Hà Nội với giá 2.200 đồng/cổ phiếu, tăng gần 16% so với giá 1.900 đồng/cổ phiếu vào đầu năm nay.

Cũng tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội, cuối năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Vân Giang, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á về hành vi thao túng, làm giá cổ phiếu của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (mã chứng khoán CDO).

Quá trình điều tra đã xác định, Nguyễn Vân Giang đã chỉ đạo một số nhân viên tại Công ty DAS và nhân viên môi giới khác tại các công ty chứng khoán mở 70 tài khoản, chứng khoán tại 24 công ty chứng khoán, đứng tên 40 cá nhân đều là người nhà, khách hàng, người quen của Giang. Hậu quả của hành vi này là nhiều nhà đầu tư đã mất tới hơn 90% giá trị tiền đầu tư vào cổ phiếu CDO...