Xuất khẩu cá tra ngóng thị trường EU khi thuế về 0%

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết tính đến nửa đầu tháng 8, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt 85,55 triệu USD, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Dù EU vẫn là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 3 của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ) nhưng cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Đầu năm nay, nhu cầu nhập khẩu chững lại do dịch Covid-19. Đặc biệt, mức độ trầm trọng hơn ở hầu hết các thị trường từ quý 2/2020 khi nhiều quốc gia là tâm điểm của đại dịch, trong đó có 2 quốc gia lớn là Ý và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam đang hy vọng sẽ có bước phục hồi sớm tại thị trường EU sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ( EVFTA ) chính thức có hiệu lực. Bởi hiện nay các sản phẩm là cá tra nguyên con đông lạnh (HS 030324) và cá tra tươi, ướp lạnh (HS 030272) xuất vào EU đều được giảm từ mức thuế cơ bản 8% xuống 0%; sản phẩm cá tra phi lê tươi, ướp lạnh (HS 030432) giảm từ 9% xuống 0%; cá tra phi lê đông lạnh (HS 030462) cũng được giảm từ 5,5% xuống còn 0%; các sản phẩm cá tra chế biến (HS 1604) cũng được giảm thuế từ 14% xuống còn 0% trong vòng 3 năm. Điều này giúp tăng lợi thế cạnh tranh của cá tra Việt Nam tại EU so với các sản phẩm cá thịt trắng khác.