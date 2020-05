Xuất khẩu đá quý, kim loại quý... tăng 13 lần

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan trong kỳ 2 tháng 4 (từ ngày 16 - 31.4), xuất khẩu đá quý kim loại quý và sản phẩm lên đến 76 triệu USD, gấp 13 lần so với kỳ 1. Như vậy, trong tháng 4, giá trị xuất khẩu của mặt hàng nay khoảng 81,8 triệu USD.

Trong nhiều tuần trở lại đây, vàng nguyên liệu, vàng trang sức trong nước có mức giá thấp hơn vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng/lượng. Chiều ngày 14.5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 70.000 - 90.000 đồng/lượng so với sáng cùng ngày, mua vào lên 48,17 triệu đồng/lượng, bán ra lên 48,55 - 48,57 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 có giá mua 46,8 triệu đồng/lượng, bán ra 47,5 - 47,8 triệu đồng/lượng; vàng nữ trang 4 số 9 có giá bán 47,3 triệu đồng/lượng, mua vào 46,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nguyên liệu trên thị trường cũng ở mức thấp, mua vào 46,91 triệu đồng/lượng, bán ra 47 triệu đồng/lượng. So với vàng thế giới, giá vàng miếng SJC ngang bằng nhưng vàng nữ trang lại có mức thấp hơn 1 - 2 triệu đồng/lượng và vàng nguyên liệu thấp hơn 1,5 triệu đồng. Kim loại quý trên thị trường thế giới chiều ngày 14.5 tăng 2 USD/ounce so với buổi sáng, lên 1.720 USD/ounce, quy đổi theo giá USD Vietcombank khoảng 48,5 triệu đồng/lượng.