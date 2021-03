Xuất khẩu dệt may tuột dốc, giảm 200 triệu USD

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15.3, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 5,75 tỉ USD, giảm khoảng 200 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng thời điểm này năm ngoái, xuất khẩu dệt may đạt 5,95 tỉ USD.

Đây là điều khá khác biệt trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam và nhiều nhóm hàng chủ lực đang phục hồi, khởi sắc. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tính đến giữa tháng 3 năm nay đã tăng 22,7%. Trong đó, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như điện thoại; máy vi tính; máy móc thiết bị… có tốc độ tăng trưởng tỉ lệ đạt 2 con số. Đó là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt gần 7,2 tỉ USD, tăng tới trên 81% và đã vượt dệt may để trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ ba cả nước.

Theo Tổng cục Hải quan, các thị trường xuất khẩu hàng dệt may chủ lực trong 2 tháng đầu năm đều giảm. Xuất khẩu sang Mỹ (là thị trường dệt may lớn nhất) đạt 2,2 tỉ USD (giảm 3%), chiếm 49% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 490 triệu USD, giảm hơn 14%; sang EU đạt 440 triệu USD, giảm 6,6%...

Đáng chú ý, trước đó, báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại của Bộ Công thương hết tháng 2.2021 lại ghi nhận kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt may, giày dép có sự phục hồi trở lại. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 4,76 tỉ USD, tương đương cùng kỳ năm trước và kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt 3,2 tỉ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2020, xuất khẩu dệt may cả nước cũng chỉ đạt 29,81 tỉ USD, giảm đến 9,2% so với năm 2019.