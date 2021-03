Xuất khẩu sang EU đạt hơn 15 tỉ USD sau 5 tháng thực thi EVFTA

Hiệp định EVFTA chính thức đi vào thực thi từ ngày 1.8.2020. Ngay từ thời điểm hiệp định bắt đầu có hiệu lực, nhiều ngành hàng xuất khẩu lớn đã tận dụng thời cơ đẩy mạnh xuất khẩu và hưởng ưu đãi thuế quan. Trong đó, thủy sản, gạo, dệt may , giày dép, sản phẩm nhựa... là những mặt hàng nhanh nhạy trong việc đón bắt các cơ hội thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU ngay khi hiệp định này chính thức được thực thi.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, kể từ khi EVFTA có hiệu lực đến hết ngày 18.12.2020, các tổ chức được ủy quyền đã cấp gần 62.500 bộ chứng nhận xuất xứ (C/O) để hưởng ưu đãi tại thị trường EU với kim ngạch 2,35 tỉ USD.

Còn tính chung cả năm 2020, xuất khẩu sang thị trường EU ước đạt trên 34,8 tỉ USD, giảm 2,3% so với năm 2019 do các tác động của đại dịch Covid-19 . Tuy nhiên, sau 5 tháng thực thi Hiệp định EVFTA, xuất khẩu sang thị trường EU đạt khoảng 15,38 tỉ USD, tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực tại thị trường EU như thủy sản, tôm, gạo...