Nhiều lô hàng đã tới EU, thông quan và được hưởng ưu đãi

Sau 2 tháng kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA ) có hiệu lực (1.8 - 30.9), theo Bộ Công thương, các tổ chức được ủy quyền đã cấp gần 15.000 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 đi 28 nước EU.

Theo Bộ Công thương cập nhật, tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU cho gần 15.000 bộ C/O nói trên đạt gần 700 triệu USD. Trong đó, các mặt hàng được cấp C/O mẫu EUR.1 (mẫu C/O form A dành cho hàng xuất đi EU từ ngày 1.8.2020) chủ yếu là giày dép, thủy sản , nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi xách, va li, rau quả, sản phẩm mây, tre, đan; nông sản ; hàng điện tử... Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối, trung chuyển của EU như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh quốc. Bộ Công thương nhấn mạnh, đã có nhiều lô hàng đi bằng đường biển, đã tới thị trường EU, thông quan và được hưởng ưu đãi từ EVFTA

Theo Bộ này, chỉ tính riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đã đạt 3,25 tỉ USD, tăng 4,65% so với tháng 7 và tăng 4,2% so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường EU đạt 22,76 tỉ USD, tăng gần 500 triệu USD so với bình quân 7 tháng đầu năm (bình quân 7 tháng là 2,79 tỉ USD). Sang tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Ngoài thị trường EU, trong 9 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 54,8 tỉ USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 31,9 tỉ USD, tăng 12,7%. Thị trường ASEAN đạt 17 tỉ USD, giảm 12,5%. Hàn Quốc đạt 14,5 tỉ USD, giảm 2%. Nhật Bản đạt 14,1 tỉ USD, giảm 5,7%.