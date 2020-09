Cá ngừ Việt sang châu Âu tăng vọt nhờ EVFTA

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 6, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường EU giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng bước sang tháng 7, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này lại tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Việc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1.8 đã tác động mạnh tới xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU.