Xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc tăng nhưng không bền vững

Báo cáo cho biết: Tại Trung Quốc, do mùa đông 2018 ấm khô và ít mưa làm cho khả năng ra hoa của cây vải trong vụ mùa năm 2019 tại các địa phương có diện tích trồng và sản lượng lớn đạt tỷ lệ thấp, dẫn đến sản lượng quả vải tại nội địa Trung Quốc giảm. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Đông, địa phương chiếm 50% tổng sản lượng vải thiều của Trung Quốc, năm nay sản lượng giảm đến 40% so với năm 2018.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, giá vải bán buôn (ngày 27.5.2019) tại các chợ đầu mối một số địa phương của Trung Quốc dao động từ 12 nhân dân tệ (NDT)/kg đến 31 NDT/kg (1 NDT hiện tương đương 3.380 đồng). Trong đó, giá vải tại Chiết Giang vào khoảng 12 NDT/kg; Quảng Đông, Giang Tô và Bắc Kinh lần lượt là 17 NDT/kg, 20 NDT/kg và 25 NDT/kg; tỉnh An Huy ghi nhận mức giá cao nhất trong ngày, đạt 31 NDT/kg.

Như vậy giá vải thiều tại Trung Quốc đang dao động từ 40.500 - 104.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao hơn nhiều so với giá bán tại Việt Nam nên khả năng xuất khẩu vải Việt Nam vào Trung Quốc là rất cao.

Năm 2018, diện tích trồng vải của Trung Quốc khoảng 542.000 ha với sản lượng đạt khoảng 2,3 triệu tấn, mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, Trung Quốc hằng năm vẫn nhập khẩu quả vải tươi từ các thị trường khác, trong đó phần lớn là từ Việt Nam.

Một yếu tố quan trọng khác với thị trường là vụ thu hoạch vải tại Trung Quốc thường bắt đầu từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 7 hằng năm; sớm và kéo dài hơn so với vụ thu hoạch vải của Việt Nam do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và giống vải phong phú hơn. Theo thông lệ hằng năm, thời điểm cuối vụ từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7, giá vải nội địa thị trường Trung Quốc thường sẽ giảm so với các thời điểm trước đó do quả vải cuối vụ có chất lượng không bằng. Tuy nhiên, với diễn biến giá cả và sản lượng thực tế năm 2019, giá quả vải bình quân tại thị trường nội địa Trung Quốc năm nay dự kiến sẽ cao hơn năm 2018.