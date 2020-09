Xuất siêu kỷ lục, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2019

Tính lũy kế 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 336,93 tỉ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 175,36 tỉ USD, tăng 2,3%, tổng trị giá nhập khẩu đạt gần 162 tỉ USD, giảm 2,4% so cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất siêu 13,5 tỉ USD, cao gấp 2,5 lần so với mức gần 5,5 tỉ USD cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 8, có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên tỉ USD. Cụ thể, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu đạt 4,2 tỉ USD, tăng 3,4% so với tháng trước; dệt may đạt gần 2,97 tỉ USD, giảm 2,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt gần 2,7 tỉ USD, tăng 17,6%; giày dép gần 1,4 tỉ USD, tăng 1%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,15 tỉ USD, tăng gần 2%. Đặc biệt, trong tháng này, nhóm hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, có mức tăng cao nhất so với tháng 7, với 5,35 tỉ USD, tăng gần 25%. Song tính lũy kế 8 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này giảm 5,4% so cùng kỳ, đạt gần 31,6 tỉ USD