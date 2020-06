Xuất siêu, vẫn thuộc về khối ngoại

Tháng 5, xuất khẩu nhiên liệu và khoáng sản giảm hơn 60% Báo cáo của Bộ Công thương công bố ngày 2.6, trong tháng 5, XK nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản tăng 33,3% so với tháng 4, ước đạt 170 triệu USD. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch XK của nhóm hàng này giảm đến 60,6%. Tính lũy tiến 5 tháng đầu năm, kim ngạch XK nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản giảm mạnh 31,3% so với cùng kỳ năm 2019, ước đạt 1,3 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch XK xăng dầu các loại giảm 42,9%, quặng và khoáng sản giảm 25,5%, riêng dầu thô tăng 27,7% về lượng nhưng giảm 22,9% về kim ngạch do giá giảm sâu. Ngoài nhóm hàng nhiên liệu, XK nông thủy sản và hàng công nghiệp chế biến cũng nằm trong nhóm hàng XK chính đều giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm. XK hàng chế biến giảm 17% và nông thủy sản giảm 5,3%.