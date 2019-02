Xuất siêu sang Mỹ gần 4 tỉ USD

Ở chiều ngược lại, Việt Nam chi 1,076 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Mỹ. Như vậy, trong tháng đầu năm, xuất siêu sang thị trường Mỹ đạt con số khá ấn tượng: hơn 4 tỉ USD.

Dệt may dẫn đầu trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tỉ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 1 đạt 1,591 tỉ USD, tăng hơn 34%. Theo một số doanh nghiệp, giá xuất khẩu sang Mỹ có dấu hiệu tích cực, được giá hơn so với trước.

Xuất khẩu điện thoại sang Mỹ trong tháng 1 tăng tới 121%, đạt 473 triệu USD (tăng 259 triệu USD so cùng kỳ). Ngoài ra, số liệu thống kê cũng cho thấy, có đến 8 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt kim ngạch trên 100 triệu USD.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Mỹ đang tăng cao gấp 4,7 lần so với tốc độ bình quân xuất khẩu của cả nước. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng người Mỹ đang tăng mua từ thị trường Việt Nam trong tháng 1 tương đối trùng với nhóm hàng Mỹ nhập mạnh từ Trung Quốc lâu nay như dệt may, linh kiện điện tử, điện thoại, sản phẩm từ gỗ…

Với trị giá nêu trên, trong tháng 1, thị trường xuất khẩu Mỹ chiếm 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, năm 2018 thị trường này chiếm tỷ trọng 19,52% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.