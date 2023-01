Tái đấu tuyển Việt Nam: Indonesia có lối đi riêng, tập sân Mỹ Đình để an toàn

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện VFF và Ban tổ chức trận đấu là Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu và Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm. Về phía các đơn vị tham gia tổ chức an ninh trận đấu bán kết lượt về, có sự xuất hiện của lãnh đạo A03 Bộ Công an, Công an Hà Nội, đại diện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và công ty bảo vệ KTC Việt Nam.

Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm cho biết, đến thời điểm này, công tác tổ chức trận đấu, trong đó các phương án an ninh, an toàn đang được ban tổ chức triển khai kỹ lưỡng. "Ban tổ chức trận đấu sẽ phối hợp với các đơn vị an ninh tập trung rà soát kiểm tra lại các phương án, công tác bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, tại sân bay, khách sạn, sân tập và sân thi đấu, công tác trả vé cho các cơ quan, đơn vị tại VFF. Chúng tôi sẽ trả vé cho khán giả ngoài Hà Nội vào ngày 8.1 tại khán đài D sân Mỹ Đình", ông Cẩm cho biết.





Hiện tại, các đơn vị liên quan đã thống nhất kế hoạch bảo vệ theo phương án được thiết lập bởi Ban tổ chức trận đấu, Công an Hà Nội và cơ quan y tế. Việc triển khai mở các cổng, các cửa kiểm soát lối ra vào được thực hiện như trước đây, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ khán giả mang đồ cấm sử dụng vào sân. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh sẽ triển khai bảo vệ, kiểm soát CĐV đội khách chặt chẽ, an toàn.

Được biết, số lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ở trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ được huy động rất đông để đảm bảo công tác an ninh. Cụ thể, Ban tổ chức trận đấu sẽ mở 6 cổng vòng ngoài để kiểm soát việc ra vào và bố trí một lối đi riêng để tuyển Indonesia di chuyển vào sân Mỹ Đình. Bên cạnh đó, tuyển Indonesia sẽ được bảo vệ chặt chẽ từ khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sau đó di chuyển về khách sạn Hyatt (nằm gần sân Mỹ Đình).

Đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt dự kiến sẽ không tập trên sân phụ Mỹ Đình mà chỉ tập trên sân chính. Số lượng buổi tập của tuyển Indonesia trên sân chính Mỹ Đình phụ thuộc vào thời gian đặt chân đến Việt Nam của đội bóng này. Các buổi tập của đội Indonesia tại Hà Nội cũng sẽ được đảm bảo an ninh ở mức cao nhất.