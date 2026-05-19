Tái diễn vũ kịch 'Cô bé Lọ Lem'

Tôn vinh và đề cao lòng trắc ẩn, câu chuyện cổ tích Cinderella đã có hơn 1.500 phiên bản biên đạo múa khác nhau, lấy cảm hứng từ phiên bản do nhà văn Pháp Charles Perrault chấp bút, âm nhạc của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev.

Nghệ sĩ ballet La Mẫn Nhi đảm nhiệm vai diễn cô bé Lọ Lem ẢNH: HBSO

Vở vũ kịch Cô bé Lọ Lem của HBSO mang dấu ấn của biên đạo múa người Na Uy Johanne Jakhelln Constant, từng thành công với vũ kịch Kẹp hạt dẻ. Đây là một trong những vở ballet được yêu thích nhất những năm qua tại TP.HCM khi sử dụng ngôn ngữ múa tinh tế, khai thác nội tâm nhân vật thông qua hình thể và tương tác sân khấu. Lần tái diễn này được dàn dựng lại bởi biên đạo Nguyễn Phúc Hùng, biên đạo Nguyễn Phúc Hải thiết kế ánh sáng, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ ballet La Mẫn Nhi, Lê Tuấn Anh, Đặng Minh Hiền, NSƯT Hồ Phi Điệp, NSƯT Đàm Đức Nhuận, Chika Tatsumi, Thạch Hiểu Lăng...

Vũ kịch Cô bé Lọ Lem xoay quanh nhân vật Lọ Lem phải sống với mẹ kế độc ác và chị kế xấu tính, cô phải làm việc luôn tay và bị đối xử tàn tệ. Tuy nhiên, "bánh xe số phận" đã xoay chuyển khi cô bước vào thế giới kỳ diệu - Lọ Lem được các bà tiên giúp đỡ để tham dự bữa tiệc trọng đại, nơi có tình yêu đích thực đang chờ đợi nàng.